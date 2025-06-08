Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evlilik hazırlığında olan genç çiftlere konut kiralama süreçlerinde büyük bir destek sağlanacak.

Projeye göre, e-Devlet Kapısı üzerinden alınan “Barkodlu İndirim Kodu Belgesi”ni ibraz eden genç çiftlerden, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 145 bin emlak danışmanı tarafından hizmet bedeli alınmayacak. Bu sayede çiftler, yeni yuvalarını kurarken maddi yükten bir nebze olsun kurtulmuş olacaklar.

AKÇAM: “BU TOPLUMUN TEMELİNİ GÜÇLÜ AİLELER OLUŞTURUR”



Projeye ilişkin konuşan Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, bu önemli iş birliğinin yalnızca sektörel bir adım olmadığını, aynı zamanda topluma karşı sorumluluğun bir yansıması olduğunu ifade etti.

“Yeni bir yuva kuracak gençlerimiz için biz de elimizi taşın altına koyduk! 2025 Aile Yılı kapsamında, proje kapsamındaki genç çiftlere destek olarak ev kiralarken emlak danışmanlığı hizmet bedeli alınmayacak” diyen Akçam, sözlerine şöyle devam etti:

“Ailelerin güçlü olması, toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi demektir. Biz buradayız, yanınızdayız! Emlak danışmanları olarak sadece konut kiralama işlemlerinde değil, insanların hayatındaki önemli dönemeçlerde de yanlarında olmayı görev biliyoruz.”



SEKTÖREL GÜÇ BİRLİĞİ İLE TOPLUMSAL DAYANIŞMA



Akçam, bu projeyle emlak sektörünün yalnızca ekonomik bir aktör değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın da önemli bir parçası olduğunu vurguladı: “Emlak sektörü yalnızca ev alıp satmak veya kiralamaktan ibaret değildir. Bizler, insanların en önemli anlarına, yeni başlangıçlarına eşlik eden bir meslek grubuyuz. Gençlerimizin karşılaştığı mali yükü hafifletmek adına attığımız bu adım, bu birlik ruhunun bir yansımasıdır. Bizler sadece bir meslek birliği değiliz, toplumun geleceğine yön veren bir sektörün temsilcileriyiz.”



BAKANLIK İLE İŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI



Tüm Emlak Danışmanları Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında sağlanan bu iş birliği, genç çiftlerin ev kiralama sürecinde yalnız olmadığını gösteriyor. TEDB Başkanı Hakan Akçam, Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ile gerçekleştirdikleri görüşmeye değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Yeni evlenecek gençlerimiz bu program sayesinde kiralık daire bulma sürecinde yalnız olmadıklarını görecekler. Ülke çapındaki emlak danışmanlarımız, onları desteklemek için hazır.”



DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?



2025 yılı boyunca geçerli olacak bu destekten faydalanmak isteyen genç çiftlerin, e-Devlet Kapısı üzerinden “Barkodlu İndirim Kodu Belgesi” almaları gerekiyor. Detaylı başvuru şartları, kampanyaya dair bilgiler ve kod alma süreci hakkında bilgiye https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca, illerdeki yerel destek ve uygulama süreçleri için TEDB İl Temsilcileri ile iletişime geçilmesi öneriliyor. İlgili iletişim bilgilerine https://www.tedb.org.tr/il-temsilcileri-iletisim adresinden ulaşılabilir.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, 2025 Aile Yılı kapsamında attığı bu adımla genç çiftlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunmayı hedefliyor. Yeni evlenecek çiftler için maddi bir destekten çok daha fazlasını ifade eden bu kampanya, aynı zamanda toplumun en temel yapı taşı olan aileye verilen değerin de altını çiziyor.