MKE Ankaragücü Kulübü, X üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni yönetimden sonra hayata geçirilen uygulamalara dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışının benimsendiği vurgulandı.

Paylaşımda, kulübün sadece masa başında değil, taraftarın vicdanında da yönetilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, “Bu kulüp hepimizin. Bu arma, milyonların ortak sevdası” ifadelerine yer verdi.

11 Maddelik Yol Haritası

Yeni yönetim, göreve geldikten sonraki süreçte şu adımları attı:

1. Cephas’ın alacakları ödendi: Oyuncunun kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı ortadan kaldırıldı.

2. Finansal yapı gözden geçirildi: Kulübün mali durumu detaylı şekilde incelendi ve sürdürülebilirlik odaklı planlamalar yapıldı.

3. Mustafa Kaplan ile anlaşma sağlandı: Teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan ve ekibi getirildi.

4. Personel ödemeleri yapıldı: Kulüp personelinin bir aylık maaş alacakları ödendi.

5. Kamu kurumlarıyla proje iş birlikleri başlatıldı: Ankara’daki belediyeler ve kamu kuruluşlarıyla temas kuruldu, projeler üzerine görüşmelere başlandı.

6. Delegelik başvuruları taraftara açıldı: Taraftarların kulüp yönetimine katılımının önü açıldı.

7. Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi: Kulüp yöneticileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak özel defteri imzaladı.

8. Store ürünlerinde indirim sağlandı: Taraftarlara yönelik Ankaragücü Store’da %25 indirim kampanyası başlatıldı.

9. Şehit ve gazi ailelerine loca tahsis edildi: 1 No'lu loca, sezon boyunca şehit ve gazi yakınlarına ayrıldı.

10. Mehmet Yiğiner’e Onursal Başkanlık unvanı verildi: Kulübe önemli katkılar sağlayan eski başkan Mehmet Yiğiner’e onursal başkanlık unvanı verildi.

11. Cengiz Paça altyapı koordinatörü oldu: Türk futbolunun tecrübeli ismi Cengiz Paça, kulübün altyapı koordinatörlüğü görevine getirildi.

Kulüp açıklamasında, bu çalışmaların yalnızca bir başlangıç olduğu belirtilerek, “Bu kulübü hep birlikte ayağa kaldıracağız. Taraftarımızla, emeğimizle, inancımızla… Yeniden diriliş başlıyor” ifadelerine yer verildi.