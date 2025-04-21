Konya merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye’de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı belirtilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli Kayseri ve İzmir’de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne getirildi. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA