Şanlıurfa'da, serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Umut Karalı (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nden geçen sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre sıcak havadan bunalan Umut Karalı, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Karalı, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Umut Karalı sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olan Karalı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Umut Karalı, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Karalı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.