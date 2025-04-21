Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan araçları kısa sürede tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından sürücülere, “Sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak” ile “drift atmak” suçlarından toplam 148 bin 815 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Editör: Haber Merkezi