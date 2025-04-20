Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, 5 ayrı suç kaydı bulunan ve Sarız doğumlu olduğu öğrenilen A.O.K. (2003) isimli şüpheli, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Hırsızlık olayına konu olan 2 otomobil ise eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/OIHQ00JnCa— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) April 19, 2025
Muhabir: Haber Merkezi