Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, 5 ayrı suç kaydı bulunan ve Sarız doğumlu olduğu öğrenilen A.O.K. (2003) isimli şüpheli, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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Hırsızlık olayına konu olan 2 otomobil ise eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.

Muhabir: Haber Merkezi