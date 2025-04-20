Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin mağdurları telefonla arayarak, “Adınız terör örgütüne karıştı” ve “Kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor” gibi ifadelerle korkutup kandırdıkları belirlendi. Bu yöntemle toplamda 15 milyon TL’lik vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyon İstanbul ve Şanlıurfa'yı da kapsadı

Ankara merkezli olarak İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 255 bin dolar ve 4 milyon TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten uyarı: Bu tür aramalara itibar etmeyin

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı. Hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para talep etmeyeceğinin altı çizilerek, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiği vurgulandı.