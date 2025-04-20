Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan aleminin önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Türkiye’deki Hristiyan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, toplumsal barışa, hoşgörüye ve birlikte yaşama kültürüne vurgu yaptı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz.”

Cumhurbaşkanı, mesajının devamında Paskalya’nın taşıdığı anlamlara dikkat çekerek, “Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum” dedi.

Toplumun tüm kesimlerinin inançlarına saygı gösterilmesinin önemine değinen Erdoğan, Türkiye’nin çok kültürlü ve çok inançlı yapısına atıfta bulundu. Bu çeşitliliğin zenginlik olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, dinî bayramların farklılıklar arasında köprü kuran özel günler olduğuna işaret etti.

Mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mesajı, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Farklı inanç gruplarına yönelik bu tür kutlama mesajları, toplumsal birlikteliğin ve karşılıklı saygının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.