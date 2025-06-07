Ankara Yenimahalle'de 7 Haziran 20205 (bugün) hangi eczaneler nöbetçi?
Ankamall Eczanesi
Gazi Mahallesi, Mevlana Bulvarı, Ankamall AVM, No: Z027
Yenimahalle/Ankara
0 (312) 541 21 99
Annem Eczanesi
Tepealtı Mahallesi, İvedik Caddesi, No: 276/A
Yenimahalle/Ankara
0 (312) 315 09 90
Mavi Lotus Eczanesi
Serhat Mahallesi, Serhat Caddesi, No: 50/AF
Yenimahalle/Ankara
0 (532) 586 00 32
Mavi Yıldız Eczanesi
Susuz Mahallesi, Mavyıldız Caddesi, No: 4E/5
Yenimahalle/Ankara
0 (312) 503 04 18
Şifa Pınarı Eczanesi
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 96/D
Yenimahalle/Ankara
0 (312) 346 07 70
Tunam Eczanesi
2026. Cadde, No: 176/A, Mesa
Batıkent-Yenimahalle/Ankara
0(312) 257 44 73
Muhabir: Ayşe Jülide Özdem