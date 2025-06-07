Ankara Yenimahalle'de 7 Haziran 20205 (bugün) hangi eczaneler nöbetçi?

Ankamall Eczanesi

Gazi Mahallesi, Mevlana Bulvarı, Ankamall AVM, No: Z027

Yenimahalle/Ankara

0 (312) 541 21 99

Annem Eczanesi

Tepealtı Mahallesi, İvedik Caddesi, No: 276/A

Yenimahalle/Ankara

0 (312) 315 09 90

Mavi Lotus Eczanesi

Serhat Mahallesi, Serhat Caddesi, No: 50/AF

Yenimahalle/Ankara

0 (532) 586 00 32

Mavi Yıldız Eczanesi

Susuz Mahallesi, Mavyıldız Caddesi, No: 4E/5

Yenimahalle/Ankara

0 (312) 503 04 18

Şifa Pınarı Eczanesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 96/D

Yenimahalle/Ankara

0 (312) 346 07 70

Tunam Eczanesi

2026. Cadde, No: 176/A, Mesa

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Batıkent-Yenimahalle/Ankara

0(312) 257 44 73

Muhabir: Ayşe Jülide Özdem