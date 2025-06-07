Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, havanın güzel olmasını değerlendirdi ve Adalar'a gitmek üzere Bostancı İskelesi'ne gitti. Sabahın erken saatlerinden bu yana iskeleye gidenler ise vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

"Keyifsiz bir bayram diyebilirim"

İskelede sıra bekleyen Selma Aktepe, "Valla bayram bayram gibi geçmiyor açıkçası herkes bu yıl memleketine gitti. Biz İstanbul’da kaldık. Benim bir arkadaşım var onunlada adalara geçmeyi düşünüyoruz şimdi. Yani eski bayramların hiç tadı yok. Çoluğumuz çocuğumuzda yanımızda değil. Böyle keyifsiz bir bayram diyebilirim" diye konuştu.

"Çocuklar da bunu anlamıyor."

Bayram tatilini değerlendiren Dilek Kalyoncu, “Bayramın en büyük güzelliği tatil olması. Çok yoğun çalışıyoruz. Bayram tatili hiç değilse biraz dinlenme fırsatı buluyoruz. Bayramlar eski bayramlar gibi değil. Çocuklarda bunu anlamıyor. Artık bayram değil normal bir gün ama tatil günü gibi geçiyoruz bayramı" dedi.

"Bayramın ikinci günü güzel geçiyor"

Tatilde Adalar'ı gezmek isteyen Berkan Teyin ise, "Bayramın ikinci günü güzel geçiyor. Hava güzel, sıcak dışarıya attık kendimizi. Bostancıdayız adalara gideceğiz inşallah" diye konuştu.

Leyla YILDIZ- Hadican EROL/ İSTANBUL, (DHA) -