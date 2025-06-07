Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir düğün töreninde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Tekel Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan A.A. isimli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla davetlilere ateş açtı. Saldırıda Adnan Pekgöz, A.D., V.P. ve M.P. kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Adnan Pekgöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Pekgöz’ün cenazesi otopsi için morga götürülürken, hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis ekipleri, saldırının şüphelisi A.A.’yı olay yerinden kaçarken yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.