NATO Konseyi, Rusya’ya ait savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine yarın Belçika'nın başkenti Brüksel’de olağanüstü toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin 19 Eylül’de Rus savaş uçaklarının Estonya sınırlarını ihlal ettiği olay olacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlali üzerine acil toplantı düzenledi. BM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın kınandığı belirtilerek, “Egemen ülkelerinin hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, ihlale dair hazırlanan rapora atıfta bulunarak, olayın doğrululuğunun hala kanıtlanmadığını bildirdi. Jenca, “Ukrayna’da savaşın devam etmesiyle birlikte Avrupa güvenliğini tehlikeye atan son olaylar dizilimi zaten yüksek olan tansiyonu daha belirginleştiriyor. Egemen ülkelerinin hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez” dedi.

İlgili taraflara, bölgesel güvenliği sağlama konusunda çağrı yapan Jenca, “Dünya böyle bir tehlikenin kontrolden çıkmasına ve Ukrayna’daki yıkıcı savaşın daha da tırmanıp genişlemesine göz yumamaz” ifadelerini kullandı.

Jenca, durumun ‘daha da tehlikeli seviyelere’ ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunarak, barış için diplomatik çabalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Jenca ayrıca BM’nin bu amaca yönelik tüm anlamlı çabaları desteklemeye hazır olduğunu aktardı.