Kaza, akşam saatlerinde Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 33 BSJ 38 plakalı TIR, aynı yönde seyreden B.Y. idaresindeki 33 BBJ 321 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, TIR'ın dorsenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu konumunda bulunan Salih Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı motosiklet sürücüsü B.Y. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. TIR sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaynak: DHA