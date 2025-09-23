Kaza, saat 21.30 sıralarında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 41 U 0232 plakalı hafif ticari araç kavşakta E.Y. idaresindeki 41 AAT 668 plakalı minibüs ile çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü M.S. ile hafif ticari araçtaki Damla Ş., P.S., G.S. ve minibüsteki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Damla Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)