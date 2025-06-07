Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam elektrik çarpası sonucu yaralanan ve 70 dakika kalbi çalıştırılamayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zeyrek'in tedavi altında olduğu hastanede basın emekçilerinin karşısına geçen Özel, Zeyrek için dua istedi, sağlık durumuna ilişkin umutlu olduklarını bildirdi.

"Çok dirençlidir, çok inançlıdır"

Özgür Özel yaptığı konuşmada, "Dün olay gerçekleştiği andan itibaren Manisa’da herkes yüreği ağzında, gözü uykusuz Ferdi Başkan’ın sağlık durumunu takip ediyor. Sizler de izlediniz, on binlerce kişi hastaneye doğru yöneldi, hastane bahçesini sabaha kadar binlerce insan terk etmek istemediler. Manisa’nın bir evladı ve sevmeyenin olmadığı, kendisine oy vermeyenin bile gelip özür dilediği, üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, özellikle de yoksullar ve toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok dua almış. Emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o. Öyle 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin, 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi Başkan'ın dokunduğu yoksulların, çocukların, garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin. Biz de Ferdi Başkan'ı tanıyoruz, çocukluğundan beri bütün Manisa’nın tanıdığı arkadaşımız. Çok dirençlidir, çok inançlıdır, çok kararlıdır. Kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. Başta siyasi partilerin genel başkanları, sayın bakanlar olmak üzere arayan, soran herkese, yurt dışındaki ziyaretlerini, çalışma toplantılarını, tatillerini kesip Türkiye’ye dönenlere, Manisa’ya Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere, yolda olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu zor günü hep birlikte atlatacağımızı ümit ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin." ifadelerine yer verdi.

Manisa’nın evladı, herkesin sevgisini kazanmış, yoksulun duasını almış, çocuğun yüzünü güldürmüş Ferdi Başkanımız mücadelesini sürdürüyor.



İnancıyla, kararlılığıyla bunun da üstesinden gelecek.



Bu zor zamanları birlikte atlatacağız.

Dualarınızı eksik etmeyin. pic.twitter.com/bdWOlty7WJ — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 7, 2025