Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı’nda dayanışma ve yardımlaşmayı büyütmeye devam ediyor. “Paylaşmanın Bayramı” sloganıyla başlatılan et bağışı kampanyası, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına katkı sağlamayı hedefliyor. Vatandaşlar, kurban paylarını Ankara'nın 5 farklı noktasındaki soğuk zincir araçlarına teslim ederek kampanyaya destek olabilecek.

Et Bağışları Soğuk Zincirle Dağıtılacak

ABB, kurban eti bağışlarının hijyenik ve sağlıklı koşullarda toplanması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Et bağışları, 6 Haziran’da 14.00–23.59 ve 7 Haziran’da 10.00–23.59 saatleri arasında kabul edilecek. Bayramın üçüncü günü ise bağış alınmayacak. Toplanan etler, soğuk zincir araçları ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

“Dayanışmanın Başkentinde Kimse Yalnız Değil”

Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin yaptığı açıklamada, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz. Soğuk zincir araçlarımız ve Yenimahalle’deki soğuk hava depomuzla bağışları güvenle teslim alacağız. Paylaşmanın bayramında kimse yalnız kalmasın istiyoruz” dedi.

Et Bağışı Noktaları

Vatandaşlar, kurban etlerini şu 5 farklı noktada ABB ekiplerine teslim edebilecek:

Çankaya – Turan Güneş Bulvarı (Çetinkaya - Nişantaşı Pazarı önü)

Etimesgut – Bağlıca Göbek

Ayrancı – Kapalı Pazar Yeri

Etlik – Gazze Caddesi (Antares AVM üstü)

Batıkent – Gimsa önü

Ayrıca bağışlar, Yenimahalle’deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu üzerinden de kabul edilecek.