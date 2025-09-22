Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kocaali–Karasu D-010 kara yolu Büyük Melen Camii Kavşağı’nda meydana geldi. D-010 kara yolunda E.K. yönetimindeki 34 TB 8560 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 1 hafif ticari araca, 1 otomobil ve 1 patpata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle patpatta bulunan Y.K., eşi H.K. ve 2 çocuğu yola savruldu. Otomobil sürücüsü E.K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)