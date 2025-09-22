Gordion Vakfı tarafından düzenlenen II. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali, kültür ve sanat dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival, 24 Eylül 2025’te Ankara Milli Kütüphane’de açılış kokteyli ve “Yakın Plan Ankara” fotoğraf sergisiyle başlayacak. Aynı gün “Sinemada Kent İzleri” başlıklı panelde yönetmenler Derviş Zaim, Kerime Senyücel ve araştırmacı Uğur Kavas, Ankara’nın sinemadaki yansımalarını tartışacak.

Etkinlikler 27 Eylül’de Polatlı Yassıhöyük Mahallesi’ndeki Gordion Müzesi’nde devam edecek. Saat 14.00’te “Gordion’un Yüzleri” fotoğraf sergisi açılacak, ardından “Gordion Antik Kent Gezisi” düzenlenecek. Protokol konuşmalarının ve Ankara Seymenler gösterisinin ardından ödüller sahiplerini bulacak. Festival, Gordion Caz Tango Müzik Grubu’nun konseriyle sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve birçok üniversitenin desteğiyle gerçekleştirilen festival, Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında da yer alıyor.