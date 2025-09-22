Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan başkanvekili seçimleri tartışma konusu oldu. AK Parti, seçim sürecinin usul ve yönetmeliklere aykırı gerçekleştirildiğini savunarak İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Parti yetkilileri, seçim sırasında alınan kararların kanuni çerçeveye uygun olmadığını belirtti. AK Parti’nin başvurusunda, seçimin iptali ve yeniden yapılması talep edildi.

Yargı süreci devam ederken gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Bayrampaşa’da belediye meclisinde yaşanan bu gelişme, yerel siyasette yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.