Gazze’de haftalardır süren bombardıman ve kara operasyonları yeni bir aşamaya geçti. İsrail ordusu, 3. Tümen’in de Gazze’ye girdiğini açıkladı. Böylece bölgede görev yapan birliklerin sayısı artarken, çatışmaların şiddetlendiği bildirildi.

Askeri kaynaklar, operasyonların “terör unsurlarını ortadan kaldırma” hedefiyle yürütüldüğünü belirtirken, Gazze’deki sağlık yetkilileri ise saldırılar nedeniyle sivillerin ağır kayıplar verdiğini aktarıyor. Bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

Uluslararası kamuoyundan ise saldırıların durdurulması ve sivillerin korunması çağrıları gelmeye devam ediyor.