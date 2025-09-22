GONCAGÜL KONAŞ

Kanserle Dans Derneği 20 Eylül Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü kapsamında Ankara Kuğulu Park’ta etkinlik düzenledi. SONSÖZ’e konuşan Türkiye Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fırat Ortaç, rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısının önemine dikkat çekti. Ortaç, tarama testleri ve erken teşhisin hayati rol oynadığını vurgulayarak, “Bakın bugün bir aşı var. Bu aşıyı lütfen yapın” çağrısında bulundu.

“KANSER ÖNCESİ LEZYONLAR İÇİN BU AŞI ÇOK ÖNEMLİ”

Kanser taramasına dikkat çekmek amacıyla halkın sorularını yanıtladıklarını ifade eden Ortaç, “Mühim olan burada eğer halkımızı sosyal bir takım eğlence ile birlikte farkındalık sağlayabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

HPV aşısının önemini vurgulayan Ortaç, “Bu aşı bir kanser aşısı aslında. Hele bugün 9 doz içinde 9 tane HPV DNA dediğimiz riskli grup, rahim ağzı kanserinin neredeyse yüzde 93’üne sebep oluyor. Bu aşıyı yaptırdığınız takdirde yüzde 93 korunuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

HPV aşısının sadece kansere karşı değil, genital siğillere karşı da koruyucu etkisi olduğuna dikkat çeken Ortaç, “Genital sihirlere karşı yüzde 100 korunuyorsunuz. Kanser öncesi lezyonlar için de bu aşı çok önemli. Bu işle hiç uğraşmamış oluyorsunuz” dedi.

“RAHİM AĞZI ERKEN TANI KONULABİLECEK BİR KANSER”

Türkiye’de rahim ağzı kanserinin görülme oranına değinen Ortaç, “Şu anda Türkiye’de 100 binde 4,5-5 civarında. Ama rakam önemli değil. Rahim ağzı kanserinden bir kişi bile ölse çok kötüdür. Terminal dönemi çok kötü bir kanser. Bir kişiyi kurtarabilirsek kurtaralım” diye konuştu.

Tarama testlerinin önemine vurgu yapan Ortaç, “Rahim ağzı kanseri için bugün 2014 yılından itibaren Ketemler’de ücretsiz olarak HPV DNA bakılmakta. HPV yaptırdınız, negatif çıktı. Beş yıl hiçbir rahim ağzı açısından tarama yapmanıza gerek olmuyor. Rahim ağzı erken tanı konulabilecek bir kanser. Onun için bu taramaları mutlaka yapmak lazım” dedi.

“BU AŞIYI LÜTFEN YAPIN”

Ortaç, kadınların meme ve kolon kanseri taramalarını da ihmal etmemesi gerektiğini söyleyerek, “Meme kanseri kümülatif olarak baktığınızda neredeyse 8 kadından biri. Ketemler’de mamografi yaptırılabiliyor. Dünya Kanser Cemiyeti 3 kanser için taranmalı diyor: Rahim ağzı, meme ve kolon. 40 yaşından sonra senede bir gaitada gizli kan yaptırmak lazım” açıklamasında bulundu.

Kadınlara çağrıda bulunan Ortaç, “Sadece kadınlarımızın bu konuda farkında olması lazım. Bu tip olanaklar var, bu olanakları değerlendirmeli. Kanserde önemli olan şey erken teşhistir veya kansere yakalanmamaktır. Bakın bugün bir aşı var. Bu aşıyı lütfen yapın” ifadelerini kullandı.