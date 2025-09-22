Dünyanın en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Kopa Trophy’nin kazananı açıklandı. 21 yaş altı futbolculara verilen ödülün bu yılki sahibi Barcelona’nın parlayan yıldızı Lamine Yamal oldu.

Henüz genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yamal, hem kulüp hem de milli takım formasıyla büyük beğeni topladı. Kariyerinde önemli bir adım atan futbolcu, ödül töreninde yaptığı kısa konuşmada takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti.

Kopa Trophy, her yıl Fransa Futbol dergisi tarafından düzenlenen Ballon d’Or organizasyonu kapsamında veriliyor ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen genç oyuncuların başarısını taçlandırıyor.