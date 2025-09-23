Kırıkkale’de “irtikap” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da bulunduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi