İtalya’nın kuzeyindeki Milano ile Como kentlerinde şiddetli yağışların sele ve toprak kaymasına neden olduğu bildirildi. Milano'da kent merkezinden geçen Seveso Nehri'nin taştığı ve taşkın sebebiyle çok sayıda caddenin su altında kaldığı belirtildi. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala kentte durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Milano yakınlarındaki Como'da da aşırı yağışlar sebebiyle pek çok caddenin taşkınlardan etkilendiği ve kırsal kesimlerde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.