Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü İnegöl’e bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kurban ibadeti için hazırlık yapan Samet Kasap, satın aldığı koçu kesmeye hazırlandığı sırada, koç ipini koparıp kaçtı. Mahallede kısa süreli bir kovalamacaya neden olan koç, kaçarken bir villanın bahçesine daldı.

Kaçış anının en dikkat çekici bölümü ise koçun havuza atlaması oldu. Bahçedeki güvenlik kamerası, koçun serin sulara atlayıp kısa süre yüzdüğü anları kaydetti. Hemen ardından villaya giren Sedat Kasap, havuz kenarına gelen koçu eliyle sudan çıkartarak yakaladı.

Yakalanan koç, tekrar evin bahçesine götürülerek dini usullere uygun şekilde kurban edildi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Havuza atlayan kurbanlık koçun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Vatandaşlar, "Koç bile sıcaklardan bunalmış" ve "Kurban değil, yüzücü çıktı" gibi esprili yorumlar yaptı.