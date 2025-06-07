Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein dosyalarında yer aldığını iddia etmiş ve Trump ve Musk arasında ipler gerilmişti.

Perşembe günü sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Trump'ın Epstein dosyalarında adının geçtiğini söyleyen bir dizi paylaşımında ise herhangi bir kanıt göstermemişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Donald Trump, Musk'ı aklını kaçırmakla suçladı.

Demokrat Parli'li temsilciler, Adalet Bakanlığı, FBI ve Meclis üyeleri nezdinde girişimlere başladı.

Elon Musk, Donald Trump'ı Epstein dosyalarında adının geçtiğini iddia ettiği paylaşımları ise kaldırdı.