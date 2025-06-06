Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kızılay Zafer Çarşısı’nı da kapsayan “Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi Güçlendirme ve Tadilat Projesi” hız kesmeden devam ediyor. Proje tamamlandığında, başkentin merkezinde gençlere yönelik yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulmuş olacak.

Kızılay’a Nefes Aldıracak, Öğrenciler İçin Sosyal Yaşam Alanı Sunacak

Toplamda 5 bin 440 metrekarelik bir alanı kapsayan proje ile Ankara'nın kalbi Kızılay yeniden canlandırılacak. Öğrencilere yönelik planlanan proje; sesli kütüphane, sergi alanları, ortak ve bireysel çalışma alanları, etkinlik amfisi, kafeteryalar, seminer salonu ve kentsel teras gibi pek çok sosyal alanı bünyesinde barındıracak.

Modern Mekân, Güçlendirilmiş Yapı

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı İnşaat Yapım Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, projenin geldiği aşamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Projemizde önemli bir eşiği geride bıraktık. Yapısal güçlendirme çalışmalarını ve dış cephe imalatlarını tamamladık. Binanın mimarisiyle uyumlu, estetik ve sağlam bir dış görünüm kazandırdık. İç mekânlarda modern ve fonksiyonel çözümlerle imalatlarımızın büyük bir kısmını tamamladık.”

Zafer Meydanı, Öğrencilerin Yeni Buluşma Noktası Olacak

Zafer Çarşısı ile Zafer Parkı’nı birbirine bağlayan alanda oluşturulan Zafer Meydanı; açık etkinlik alanı, öğrenci merkezi ve amfisi ile büyük bir “öğrenci istasyonu” haline gelecek. Güneş, bu kapsamda yürütülen zemin yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarında da sona yaklaşıldığını vurguladı. Altyapı yenilemeleriyle birlikte yürütülen kaplama çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.

Başkent, Gençler İçin Yeni Bir Cazibe Merkezine Kavuşuyor

Proje tamamlandığında 5 bin 440 metrekarelik alan, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olacak. Alanda yer alacak bölümler ise şöyle:

Sesli Kütüphane: 300 m² – 60 kişilik

Grup Çalışma Odaları: 6 adet, her biri 15 m² – Toplam 24 kişilik

Ortak Çalışma Salonları: 2 adet, 260 m² – Toplam 80 kişilik

Kafeteryalar: 2 adet – Toplam 200 m² / 60 kişilik

Süreli ve Süresiz Sergi Alanı: 160 m²

Seminer Alanı: 20 kişilik

Açık Çalışma Terası: 50 kişilik

Yönetim Ofisleri: 2 adet

Revir

Yakında Hizmete Açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içerisinde Zafer Meydanı ve Zafer Çarşısı’nı yeniden başkentlilerin kullanımına sunmayı planlıyor. Proje, Ankara'nın merkezini öğrenciler için cazibe merkezi haline getirirken aynı zamanda kentsel estetiğe ve sosyal hayata da katkı sağlayacak.