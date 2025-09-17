Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda akademisyenler sunum yaptı. Akademisyenler dünyanın çeşitli ülkelerindeki çatışmalar ve çözülen sorunlar konusunda bilgi verdi.

Toplantının ilk oturumunun ardından komisyon üyesi milletvekilleri sunum yapan akademisyenlere çeşitli sorularını yöneltti.

Komisyonda sunum yapan ve MHP kökenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Havva Kök Arslan, sürecin çözümünün sadece Türkiye’nin değil bölgenin de kaderini etkileyeceğini söyledi. Çözüm konusunda Terör örgütü lideri Abdullah Öcal ile Atatürk’ü kıyaslaması komisyonda tartışma yarattı:

Prof. Dr. Havva Kök Arslan çeşitli ülkelerden örnek vererek “Hocalarımızın anlattığı değerli tecrübeler var ama şunu bilin ki biz Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülmesindeki o sorunu devamlı yaşıyoruz. Liberya, Kolombiya, Sri Lanka gibi ülkeler böyle bir örnek yaşamadılar. Dolayısıyla sorunun kökeni de biricik çözüm de biricik olmak zorunda. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti'ni değil bölgeyi düşünerek bir çözüm bulmak zorundayız. O kadar büyük bir mesuliyet içindeyiz. Tarih yapan liderleri de düşünmek zorundayız.

Bunları aşmak zorundayız. Neden aşmak zorundayız? Torunlarımız, torunlarımızın torunları, gelecek kuşaklar için bunu yapmak zorundayız. Önümüzde örnekler var. Fatih var, Atatürk var. Hatta yani şu anda belki Meclis’te bunu söylemek doğru değil ama ben MHP kökenli birisi olarak söyleyeyim, Abdullah Öcalan'ın yaptığı şey gerçekten bir liderlik örneği.”

"ATATÜRK İLE ÖCALAN’I NASIL KIYASLARSINIZ"

Havva Kök Arslan’ın bu sözleri üzerine, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve muhalefetten bazı komisyon üyeleri, “Atatürk ile Abdullah Öcalan’ı nasıl kıyaslarsınız” diye tepki gösterdi.

Tepkilere karşılık Havva Kök Arslan, sözlerini düzeltme yoluna gitti. Atatürk ile kıyaslama yapmadığını söyleyen Prof. Dr. Havva Aslan, “Devlet Bahçeli'nin yaptığı çok büyük bir güzellik. Bizim bunun çok daha ötesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Paradigmayı paradigma değişikliğinde düşünelim. Yani Kolombiya’da ne olmuş, bunlar mikro düzeyde bize faydalı olabilir. Olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var ama şunu bilin ki çatışma çözümünde bize yol gösterecek sayısız örnek var” şeklinde konuştu.

Siyasi iradenin önemli olduğunu söyleyen Havva Kök Arslan, “Ben siyasi iradenin şu anda her iki tarafta var olduğunu düşünüyorum. Ama bunu heba etmek lazım. Bunun kıymetini bilmek lazım. Çünkü süreç uzadıkça bu süreci bozmak isteyen taraflar çok olur” ifadelerini kullandı.