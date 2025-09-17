Fenerbahçe, Alanyaspor'u Chobani Stadyumu'nda konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe 14. dakikada golü bulmasına rağmen gol geçersiz sayıldı. 18. dakikada Alanyaspor İbrahim Kaya ile 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında penaltı kazanan Fenerbahçe, Talisca'nın vuruşundan yararlanamadı. 72. dakikada Levent Mercan'ın asisti ile Semedo durumu eşitledi.

4 dakika sonra sahneye çıkan En-Nesyri Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 90+3'te Alanyaspor, Yusuf Özdemir ile beraberliği sağladı ve maç 2-2 sonuçlandı.

"Yüksek hedefler koymadan ilerlemek istiyoruz"
Maçın son anlarında Fenerbahçe penaltı bekledi fakat VAR ile konuşan hakem penaltıyı vermeyerek maçı bitirdi.

Taraftarlar Ali Koç'u ve yönetimi istifaya davet etti.

