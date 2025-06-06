Milliler, karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Elif Bayram, Meltem Yıldızhan ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı. İlk yarıyı 40-39 geride tamamlayan ekibimiz, ikinci yarıda Almanya’nın hücum ritmine karşılık veremedi.

Maçın öne çıkan isimleri arasında Elif Bayram 16 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalma ile dikkat çekerken, Alperi Onar ise 11 sayı, 7 asist ve 2 ribaundluk katkı sağladı. Almanya’da Frieda Mizzi Bühner, 27 sayılık performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya kampını tamamlayarak yarın İstanbul'a dönecek ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına burada devam edecek.

Potanın Perileri, bu önemli turnuva öncesinde eksiklerini tamamlamak ve kadro uyumunu artırmak amacıyla hazırlık sürecini yoğun bir şekilde sürdürüyor.