Açıklamaya göre, Milli Takımımız yarışlarda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 4 madalya elde etti. Bu başarıyla Türkiye, şampiyonayı genel sıralamada 2. sırada tamamladı.

Bu sonuç, artistik yüzme branşında Türkiye adına bir ilk olarak kayıtlara geçti. Türkiye Yüzme Federasyonu, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ederiz" ifadeleriyle bu büyük gururu duyurdu.

Bu önemli başarı, Türkiye'nin artistik yüzmede yükselen bir güç haline geldiğini bir kez daha kanıtladı. Genç sporcuların uluslararası arenada elde ettiği bu dereceler, gelecekteki başarıların habercisi olarak görülüyor.

Artistik yüzmede tarih yazan milli takımımız, Türk sporunu gururlandırmaya devam ediyor.

🇹🇷🇹🇷🇹🇷 ARTİSTİK YÜZME TARİHİMİZDE BİR İLK 🇹🇷🇹🇷🇹🇷



2-5 Haziran 2025 tarihlerinde Portekiz Madeira’da düzenlenen Artistik Yüzme Comen Cup yarışlarında Milli Takımımız 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya ile Toplam 4 madalya kazanarak Şampiyona https://t.co/xU2rDvRKcG… pic.twitter.com/onV9uJNljg — Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) June 6, 2025