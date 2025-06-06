“Yangın çıkmak için sebep arıyor,” diyen Bakan Yumaklı, sıcak havaların oluşturduğu büyük risklere dikkat çekti. "Sadece ağaçlar değil, ormanda yaşayan tüm canlılar tehlikede. Bir kıvılcım bile telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olabilir," ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nın barış, huzur ve sevinçle geçmesini dileyen Yumaklı, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında acı çeken insanların da bayram vesilesiyle huzura kavuşmasını temenni etti.

Aynı zamanda bayram döneminde sık yaşanan trafik kazalarına karşı da vatandaşları uyaran Bakan Yumaklı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“Bu yazı orman yangınsız bitirelim” çağrısıyla konuşmasını tamamlayan Yumaklı, tüm vatandaşlardan hassasiyet istedi.

Yumaklı'nın uyarısı, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte orman yangını riski yüksek bölgelerde yaşayanlar için hayati önem taşıyor.