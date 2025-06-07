Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay başkanın evinde meydana geldi.

Evde yaşanan elektrik arızasını müdahale etmeye çalıştığı sırada elektrik çarpmasına uğrayan Başkan Zeyrek’e, ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından hızla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek’in kalbi durdu ve ardından Zeyrek yeniden hayata döndürüldü.

Kalbi yeniden çalıştırılan Zeyrek yoğun bakıma alındı. Doktorlar hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtirken Başkan Zeyrek'in ailesi, yakınları ve belediye yetkilileri hastaneye akın etti. Diğer başkanlar siyasi isimler ve bir çok vatandaş ise sosyal medya üzerinden Zeyrek'e geçmiş olsun mesajlarını iletti.