Manisa’nın Demirci ilçesinde bahar yağışlarının ardından doğa adeta yeniden hayat buldu. İlçenin özellikle yüksek kesimlerinde yer alan yaylalarda badem ağaçlarının açan çiçekleri, yerde uzanan sarı çiçeklerle birleşerek görsel bir şölen oluşturdu. Beyaz ve pembe renklerin hakim olduğu bu doğal güzellik, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Demirci, kiraz, ceviz ve hünnap üretiminin yanı sıra badem üretimiyle de öne çıkıyor. Baharın gelişiyle birlikte çiçeklenen badem ağaçları, hem üreticiler hem de ziyaretçiler için ayrı bir anlam taşıyor. Ortaya çıkan manzaralar, dron ile havadan görüntülenerek eşsiz kareler elde edildi.

Badem üretimi ekonomiye katkı sağlıyor

İlçede badem üretimi her yıl daha da önem kazanıyor. Toplam 3 bin 500 dekarlık alanda sürdürülen modern üretim sayesinde, yıllık ortalama 400 ton badem elde ediliyor. Bu üretim hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Demirci’nin tarımsal gücünü artırıyor.

Baharın canlandırdığı doğa, üreticiler için de umut verici bir sezonun işareti olarak görülüyor. Çiçeklerle kaplanan badem ağaçları, bereketli bir hasat döneminin habercisi olarak değerlendiriliyor.