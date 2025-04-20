Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Uzak Şehir" dizisi, 11. Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri'nde büyük bir başarıya imza attı.

Gecede "En İyi Dizi" ödülüne layık görülen "Uzak Şehir", oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide Cihankarakterini canlandıran Ozan Akbaba, performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Ödül törenine dizinin sevilen oyuncuları Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Sahra Şaş ve Alper Çankaya birlikte katılarak ekip adına sahnede yer aldı. Dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ise çekim takvimi nedeniyle törene fiziken katılamadı. Ancak iki oyuncu da geceye özel hazırladıkları video mesajlarla kendilerini ödüle layık gören izleyicilere ve jüriye teşekkür etti.

Aynı zamanda dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, fotoğraf çekiminde poz verirkenki mimikleriyle de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları mimiklerini itici bulurken, bazıları ise sempatik olduğunu dile getirdi.

Bu önemli başarı, hem dizi ekibi hem de hayranları tarafından büyük bir gururla karşılandı.