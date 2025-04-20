İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, dün Roma'da İran ile ABD arasında gerçekleşen nükleer müzakerelerin ikinci turunun ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Tajani, müzakerelerin Umman’ın ara buluculuğunda gerçekleştirildiğini ve görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti. Roma'daki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan İtalya Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin çözülmesi için umut verici adımlar atıldığını ifade etti.

Tajani, her iki tarafla da birebir görüştüğünü ve İran Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, gelecek hafta sonunda Muskat’ta yapılacak yeni bir toplantının planlandığını duyurdu. Bu toplantının temel amacının, İran'ın nükleer silah üretmesini engellemek için bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti. Tajani, müzakerelerde her şeyin doğru yönde ilerlediğini, bu sürecin Orta Doğu’daki karmaşa ve istikrarsızlık yaratan unsurların etkisiz hale getirilmesinde önemli bir adım olabileceğini vurguladı.