Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, Suriye’ye yapılacak yatırımların artık yalnızca bölgesel bir mesele olmadığını, küresel kamu yararı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dardari, Suriye için hazırlanan kapsamlı kalkınma planının detaylarını paylaştı. UNDP'nin önümüzdeki üç yıl için Suriye’ye yönelik toplam 1,3 milyar dolarlık bir yatırım planladığını belirten Dardari, “Bu rakam yalnızca maddi bir taahhüt değil; aynı zamanda sosyal, teknolojik ve yapısal destek unsurlarını içeren bütüncül bir stratejiyi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu plan kapsamında, ülkeye yapılacak yardımların yalnızca insani değil, teknolojik gelişmeleri de kapsayacağını belirten Dardari, yapay zeka uygulamalarının tanıtılması, sosyal koruma programlarının oluşturulması ve savaş sonrası zarar gören altyapının yeniden inşa edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Ayrıca Dardari, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları sırasında Suriye konulu özel bir yuvarlak masa toplantısının da gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu toplantının, uluslararası toplumun Suriye’ye yönelik kalkınma stratejileri konusunda daha fazla iş birliği ve kaynak yaratma yollarını tartışmak açısından önemli bir zemin oluşturması bekleniyor.