Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocuk hastanelerinin ciddi bir tıbbi donanım eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu ve bu hastanelerin son derece zorlu koşullar altında hizmet vermeye çalıştığını duyurdu.

Yenidoğanların tedavi edildiği bu hastaneler, gerekli tıbbi ekipmanlardan ve malzemelerden yoksun bir şekilde işleyişini sürdürüyor. UNICEF, bu koşulların Gazze'deki çocuklar için hayati tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Ayrıca UNICEF, Gazze’deki çocukların yaşamlarını sürdürebilmesi için ateşkesin yeniden sağlanması ve bölgeye insani yardımın girmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, çocukların hayatta kalabilmesi için derhal insani yardım yollarının açılması gerektiği ifade edildi.