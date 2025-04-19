Ankara'nın Keçiören ilçesinde edebiyat ve kitapseverlerin hoşuna gidecek 1. Kitap Günleri başladı. Keçiören Kalaba Kent Meydanında gerçekleşen etkinlik, 18-27 Nisan arasında ziyaretçiye açık olacak.

"Kültür ve bilgi dolu yolculuk"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın etkinliğe ilişkin cümleleri şöyle: "Keçiören’imizde değişim tüm hızıyla sürüyor, ilçemiz artık kültür ve sanat etkinlikleri ile anılıyor.Tüm hemşehrilerimi ilçemizde bir ilk olan 1. Kitap Günleri ile edebiyat, kültür ve bilgi dolu bir yolculuğa davet ediyorum. Yazar buluşmaları, imza günleri ve binlerce kitap sizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.