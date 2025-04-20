Yaman, düzenlemelerin "oyun ortasında kural değiştirmek" anlamına geldiğini belirterek, engelli vatandaşların mağdur edildiğini savundu.

Engelli emekliliği hakkı tartışması büyüyor

Son dönemde engelli emekliliği konusunda yapılan değişiklikler, engelli vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Aylin Yaman, yaptığı açıklamada, yeni yasanın engelli bireylerin emeklilik sürecini zorlaştırdığını ve belirsizlik yarattığını vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman , "

Yeni yasa, oyun sırasında kural değiştiriyor…

Değişen engellilik oranları, sağlık kurullarındaki işleyişte yaşanan belirsizlikler, yaşam boyu mücadele eden engellilerin umudunu yerle bir ediyor…

Engellinin emekliliğine dokunmayın!"şeklinde değerlendirmede bulundu.