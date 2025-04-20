GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye’nin bal üretiminde yaşanan düşüş, arıcılık sektöründe yeni tedbirlerin ve doğru uygulamaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ziraat Mühendisi ve Arıcılık Programı Yapımcısı Suat Musabeşeoğlu, arıcılıkta ilkbahar dönemine özel dikkat edilmesi gereken uygulamaları anlatarak, verimliliğin anahtarının doğru besleme, düzenli kayıt tutma ve ruhsatlı ilaç kullanımı olduğunu vurguladı. Musabeşeoğlu, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte arıcılığın daha da hassas bir üretim alanı haline geldiğine dikkat çekti.

“ÜRETİM, MALİYET, İHRACAT VE İÇ PİYASADA GERİLEME ZİNCİRLEME ETKİ YARATIYOR”

Türkiye'nin 2024 yılı bal üretimi verilerine dikkat çeken Musabeşeoğlu, “Bal üretimi 95.492 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 16,9 oranında azaldı. Kovan sayısı 8.961.975 adet ile yüzde 2,8, arıcılık işletme sayısı ise 97.984 adet ile yüzde 2,4 oranında geriledi.” diyerek mevcut tabloyu özetledi. Üretimdeki bu düşüşün, diğer alanlarda da zincirleme etkiler yarattığını belirtti.

“ARICILIK SADECE ÜRETMEKLE SINIRLI DEĞİL”

Musabeşeoğlu, sadece üretim değil, sektörün genel gidişatını da takip etmenin önemli olduğunun altını çizerek, “Rakamlar değişir, şartlar dönüşür ama üretmek ve ürettiğini verimli şekilde sürdürmek hepsinden önemlidir.” ifadelerini kullandı.

"KAYIT TUTMA ARILIĞINIZI BAŞKA BİR SEVİYEYE TAŞIR"

Koloni yönetiminde ilkbahar döneminde üç başlığın öne çıktığını belirten Musabeşeoğlu, bunları kayıt tutma, zararlı mücadelesi ve besleme olarak sıraladı. “İklimler değişirken, yaptığınız uygulamaların küçük notlar halinde her kovan için ayrı ayrı tutulması ve iklim verilerinden detaylar eklenmesi sizlere gerek geriye dönük gerekse ileriye dönük sağlam bir arşiv sunacaktır,” dedi.

"VARROA MÜCADELESİNDE RUHSATLI ÜRÜN ŞART"

Varroa zararlısıyla mücadelede ruhsatlı ilaç kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Musabeşeoğlu, “Ruhsatlı Varroa ilacı ile bakanlığa kayıtlı herhangi bir yem veya premiks ruhsatlı ilaç değildir. Bu durumu özellikle ilaç temin ederken tüm arıcıların sorgulaması gerekmektedir.” dedi. Mücadelenin, hava sıcaklığının 12°C’yi geçmesiyle ruhsatlı ilaçlarla yapılması gerektiğini vurguladı.

"BESLEME İHMALİ KOLONİ KAYBINA YOL AÇAR"

Beslemenin, koloni sağlığı açısından vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Musabeşeoğlu, “Halbuki iyi bakılan 50 koloni, 100 koloniden alınacak verimi çok rahatlıkla sağlayabilir.” dedi. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığını ve bu nedenle arıların her zaman güçlü ve tok tutulması gerektiğini ifade etti.

"ŞERBETLE DÜZENLİ BESLEME ŞART"

İlkbahar döneminde karbonhidrat ihtiyacının karşılanması için pancar şekeri ve su ile hazırlanan şerbetin önemini vurgulayan Musabeşeoğlu, “Bu tarihlerde doğadan polen akımı başlar ancak Anadolu’nun birçok bölgesinde henüz bir koloninin karbonhidrat ihtiyacını karşılayacak nektar doğada bulunmaz. Besleme yaparak bu ihtiyacın giderilmesi zaruridir.” diye konuştu.

Musabeşeoğlu, kış çıkışındaki şerbet oranlarının da mevsime göre değiştiğini belirterek, “2 şeker + 1 su oranındaki şerbetler yeterli stok sağlandıktan sonra 1 şeker + 1 su oranına düşürülmelidir.” dedi.

Küresel iklim değişikliğinin arıcılığa etkisini de değerlendiren Musabeşeoğlu, “Şubat ve Mart ayında görülen sıcaklık ortalaması Temmuz ve Ağustos ayında normalin üzerinde sıcak hava yaşayacağımızı ön görmemize sebep olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Musabeşeoğlu, sözlerini şu çarpıcı ifadeyle noktaladı: “Arı arıyı, bal balı çeker; aç kovandan çok bal beklenmez. Üretiminiz bol ve bereketli olsun.”