Türkiye'nin havacılık alanındaki millî gücünü temsil eden AKSUNGUR İHA, TEI-PD170 motoru ile gerçekleştirdiği uçuşta 40 bin feet irtifaya çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu rekorla birlikte, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli kamera AF500 ve ASPİLSAN üretimi ısıtıcılı batarya da en yüksek irtifa testinden başarıyla geçti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu başarıyla birlikte millî havacılık teknolojilerinde geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

TUSAŞ’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"AKSUNGUR’dan millî motorla irtifa rekoru ✈️

Göklerin sancaktarı #AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor! Bu uçuşla millî motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen millî kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen millî ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Millî havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz."

AKSUNGUR’dan millî motorla irtifa rekoru ✈️



Göklerin sancaktarı #AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor!



Bu uçuşla millî motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen millî kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından… pic.twitter.com/8kl9DJK7n6 Anıları tespih tanelerine işliyor April 20, 2025