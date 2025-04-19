Mesut Bakkal yönetiminde Ankaragücü, çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar, kulüp yönetimini teknik direktör değişikliğine yöneltti.
2024-2025 sezonunda Ankaragücü’nde kısa sürede birçok teknik direktör değişikliği yaşandı. Sezon boyunca sırasıyla:
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Cihat Arslan – 5 maç
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Kenan Koçak – 1 maç
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Kemal Özdeş – 6 maç
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Mustafa Dalcı – 8 maç
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Hakan Demirkan – 1 maç (geçici)
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Mesut Bakkal – 4 maç
takımın başında görev yaptı.
Ankaragücü’nün yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ve kısa süre içinde açıklama yapılacağı öğrenildi. Taraftarlar, takımın yeniden çıkışa geçmesini umutla bekliyor.
Editör: Uğurcan Bayrakdar