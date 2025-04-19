Mesut Bakkal yönetiminde Ankaragücü, çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar, kulüp yönetimini teknik direktör değişikliğine yöneltti.

2024-2025 sezonunda Ankaragücü’nde kısa sürede birçok teknik direktör değişikliği yaşandı. Sezon boyunca sırasıyla:

Arya Aydoğan, Dünya Şampiyonu Oldu Arya Aydoğan, Dünya Şampiyonu Oldu

  • Cihat Arslan – 5 maç

  • Kenan Koçak – 1 maç

  • Kemal Özdeş – 6 maç

  • Mustafa Dalcı – 8 maç

  • Hakan Demirkan – 1 maç (geçici)

  • Mesut Bakkal – 4 maç

takımın başında görev yaptı.

Ankaragücü’nün yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ve kısa süre içinde açıklama yapılacağı öğrenildi. Taraftarlar, takımın yeniden çıkışa geçmesini umutla bekliyor.

Editör: Uğurcan Bayrakdar