Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. Bakan Tekin, şehitlerin bıraktığı kutsal emaneti devralarak bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Paylaşımında, Şehitler Haftası kapsamında ülke genelindeki okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini de hatırlatan Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı daha güçlü yarınlara taşıyacak, evlatlarımızı milletine, bayrağına ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin istiklali ve istikbali uğruna gözlerini kırpmadan can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun.”

Bakan Tekin’in bu sözleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece akademik değil, aynı zamanda milli ve manevi değerler ışığında eğitim anlayışını benimsediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Okullarda düzenlenen anma törenleri, şiir dinletileri, resim sergileri ve şehit ailelerine yönelik etkinliklerle öğrencilerin bu bilinçle yetişmeleri hedefleniyor.

Şehitler Haftası boyunca düzenlenen programlarla, öğrencilerin vatan sevgisi, fedakârlık ve sorumluluk duygularını pekiştirmeleri amaçlanıyor.