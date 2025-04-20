Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu depremzede çocuklarla birlikte yaşadı. ABB, Mamak Araplar Mahallesi’nde yer alan Eserkent Sosyal Konutları’nda misafir edilen çocuklar için özel bir şenlik düzenledi.

Eserkent'te Renkli 23 Nisan Etkinliği

Bayram dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Eserkent Sosyal Konutları’nda kalan çocuklar 23 Nisan’ın neşesini doyasıya yaşadı. ABB’nin organize ettiği şenlikte gün boyu süren birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Şenlik Alanında Eğlence Dolu Anlar Yaşandı

Palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, sahne gösterileri ve çeşitli oyunlarla dolu şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Ailelerin de katıldığı etkinliklerde, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Etkinlik sonunda çocuklara uçurtma, top, oyuncak bebek, oyuncak araba ve saat gibi hediyeler dağıtıldı.

Moral ve Motivasyon Etkinliği

Düzenlenen 23 Nisan şenliği, depremzede çocuklara moral kaynağı oldu. Renkli aktivitelerle çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşarken, ABB ekipleri onların yüzünü güldürmek için seferber oldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven'den Anlamlı Mesaj

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından Ankara’ya gelen depremzede ailelere destek vermeye devam ettiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Milletimizin kaderini tayin ettiği, egemenliğini ilan ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, aynı zamanda dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin kendi kaderini eline aldığı, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünün hayata geçtiği gündür. Bu önemli gün, aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin en güzel göstergesidir.

Bugün sadece bir bayram değil; aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış günüdür. Her 23 Nisan'da sadece Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar da bir araya gelir; dostluk köprüleri kurar, barış içinde bir dünya hayalini paylaşırız. Bizler de Atatürk'ün izinden giderek, vatanımızı çok sevmeli ve gelecekte ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışmalıyız.”