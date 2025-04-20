Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam haklarını tehdit eden yeni yasa tasarısına karşı seslerini yükseltecek. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden yayımladıkları çağrıyla tüm Hacettepelileri mücadeleye davet etti.

Öğrencilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Tüm Hacettepe öğrencilerine çağrımızdır: Kadınların ve LGBTİ+ların hayatlarını baskılayacak yasa tasarısını kabul etmiyoruz. Nefrete inat yaşasın hayat!" Bu çağrıyla birlikte üniversite öğrencileri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve özgürlük mücadelesine sahip çıkacaklarını vurguladı.

LGBTİ+ karşıtı kanun teklifi nedir?

HÜDA-PAR, LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılık içeren ve LGBTİ+'ların yasal olarak "cezalandırılmasını" öngören kanun teklifini Meclis’e sundu. Meclis’e sunulan kanun teklifinde şöyle deniyor: "Ayrıca aynı biyolojik cinsiyetten kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi veya cinsel davranış sergileyen, teşvik eden, özendiren, herhangi bir şekilde bunu yayan ve propagandasının yapan kişilere de ceza öngörülmektedir. Bu suçun radyo, televizyon ve her türlü iletişim yayın kanalları kullanılarak sinema, film, dizi, reklam ve benzeri yollarla işlenmesinin önüne geçilmesi için Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenmesi de öngörülmüş ve bu yönde düzenleme yapılmıştır.”