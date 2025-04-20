Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, sevk edildiği Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde rahatsızlandı.

Ayşe Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, müvekkilinin cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Kardeşiyle yaptığı görüşme sırasında fenalaştı. Ayşe Hanım ciddi kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Ayrıca beyninde iki adet anevrizma bulunuyor ve inme riski taşıyor” açıklamasında bulundu.

Ünlülerden Ayşe Barım İçin Tepki Yağdı

Menajer Ayşe Barım’ın cezaevinde rahatsızlanmasının ardından sanat dünyasından peş peşe tepkiler geldi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebebsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan zulüm artık bir son bulsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ünlülerden Ayşe Barım’a Destek Mesajları

Silivri Cezaevi'nde sağlık durumu kötüleşen menajer Ayşe Barım’a, sanat camiasından tepkiler gecikmedi. Pek çok ünlü isim sosyal medyada destek mesajları paylaştı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebebsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan zulüm artık bir son bulsun" ifadelerini kullandı.