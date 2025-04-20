Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı. Özel, “Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Mesajında, birlikte yaşama kültürünün önemine de vurgu yapan Özel, daha adil ve özgür bir Türkiye için birlik çağrısında bulundu.

Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum.



Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık,… pic.twitter.com/yN1cb87vN2 MHP'li milletvekiline 105 yıllık sürpriz hazırlığı April 20, 2025