Adana'da üç ayrı şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, çok sayıda müşteriye piyasa fiyatlarının oldukça altında hizmet paketleri satarak dikkat çekti. Uygun fiyatlı kampanyalarla kısa sürede binlerce kişiye ulaşan işletme, bir süre sonra müşterilerin vaat edilen hizmetleri alamamasıyla gündeme geldi.

Yurt Dışına Kaçtığı İddia Edildi

İddialara göre, Sinem Çekinmez çalışanlarına yaklaşık 5 aydır maaş ödemedi. Bununla birlikte, bankalardan ve yerel esnaf kooperatiflerinden yüksek miktarda kredi çektiği, aynı zamanda tedarikçilerine olan borçlarını da ödemediği ileri sürüldü. Tüm bu borç yükünün ardından Çekinmez’in yurt dışına çıkarak izini kaybettirdiği belirtildi.

Çalışanlar Şubeleri Yağmaladı

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gelişmeleri öğrenen Bellapais Güzellik Merkezi çalışanları, erken saatlerde merkezin farklı şubelerine gitti. Alacaklarını tahsil edemeyen çalışanlar, tepkilerini iş yerini boşaltarak gösterdi.

İşlemlerde kullanılan cihazlardan bilgisayarlara, masa-sandalyeden dekoratif eşyalara kadar birçok malzeme, çalışanlar tarafından araçlara yüklenerek götürüldü. Mağdur edildiklerini ileri süren çalışanlar, güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sinem Çekinmez'den Video Açıklama: “Ben Mağdurum”

Dolandırıcılık iddialarının odağındaki Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, sosyal medya hesabından video mesaj yayınlayarak hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Çekinmez, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, mağdur edilen tarafın kendisi olduğunu öne sürdü.

"Ben 2 buçuk ay boyunca maaş ödeyemedim bu doğru. Hep birbirimizi idare ede ede ilerledik. Bellapais 23 yıllık bir kurum ve her zaman işimi nasıl geliştiririm bunun için çalıştım.

Kendime bir ev bile almadım. O oturduğum villa kira. Kızlara maaşla ilgili söz verdim ve onu yapamayınca utandım. Ben eğer dolandırıcı olacak olsaydım o şirketin yağmalanmasına izin vermez, öncesinde ben boşaltırdım şirketi ve kimsenin haberi olmazdı."

"Adana’dan Uzaklaşmak İstedim, Polisi Ben Aradım"

Kafa karışıklığı yaşadığını ve bu yüzden Adana’dan uzaklaştığını dile getiren Çekinmez, iş yerinin yağmalandığını öğrendiğinde durumu bizzat polise ihbar ettiğini söyledi."Uçağa binip İstanbul'a gittiğimde ben kameradan gördüm ki kemik kadrom iş yerimi yağmalamaya başlamış.

Polisi arayıp kendim ihbar ettim ve iş yerimi yağmalıyorlar dedim. Ben dolandırıcı olsam polisi neden kendim arayayım. İnsanları dolandırmak istesem 23 sene bekleyip yapmam. İtibarımı toplayıp yapmam."

“AVM Şubesine 200 Milyon Lira Yatırım Yaptım”

Çekinmez, AVM içerisinde açtığı şubeye büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.

"Dolandırıcı olsam o şubeyi açmazdım, yatırım yapmazdım. O gün benim ana kemik kadrom dediğim insanlar İstanbul'a indiğimde tefecilere haber verip iş yerimin önüne kamyon yığdırdılar, yağmalama yaptılar. Ben bu insanlara hayatımı güvendim ve evimi güvendim.

Bu insanları yurt dışı tatillerine götürdüm, her şeyi yaptım. Ben hayatımda bu kadar yanılmadım. Bir cihaz için insanın neler yapabildiğini gördü bu gözler."