Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Türkiye genelinde 14 bin 372 kişinin kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmeye göre, en fazla başvuru Ankara (1049), İstanbul (753), Konya (655), Gaziantep (634) ve Manisa’da (572) kaydedildi.

Memişoğlu, kurban kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Henüz kurban kesimini gerçekleştirmeyen vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor” dedi. Ayrıca yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uzmanlar da, her bayram yaşanan benzer vakaların önüne geçmek için kurban kesimlerinin ehliyetli kişiler tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.